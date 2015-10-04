В 5 сезоне 4 серии сериала «Родина» Кэрри абсолютно теряется в этом круговороте событий. Она не может найти ответов на все заданные вопросы. Лора просит Джонаса о помощи. Сол и Эллисон проводят операцию.
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