В 5 сезоне 7 серии сериала «Родина» пришло время, когда старые герои снова воссоединятся вместе. Кэрри рада увидеться с друзьями, которые вынуждены просить женщину о помощи. Сол решает открыться Эллисон.
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