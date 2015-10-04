В 5 сезоне 12 серии сериала «Родина» время становится главным врагом команды Кэрри. Оно в прямом смысле на исходе, а новая угроза все еще не повержена. Какой план агенты ЦРУ придумают на этот раз? Получится ли у них спасти людей?
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