В 5 сезоне 12 серии сериала «Родина» время становится главным врагом команды Кэрри. Оно в прямом смысле на исходе, а новая угроза все еще не повержена. Какой план агенты ЦРУ придумают на этот раз? Получится ли у них спасти людей?