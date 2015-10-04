В 5 сезоне 6 серии сериала «Родина» у Сола очередная наводка. Он приказывает прочесать всю местность. Кэрри не может никак успокоиться. Ей нужна поддержка, поэтому она обращает внимание на Дюринга и находит взаимность.
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