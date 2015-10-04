В 5 сезоне 2 серии сериала «Родина» первым заданием для Кэрри после возвращения в старую жизнь становится посещение лагеря беженцев. Дюринг вызывается помочь ей с этим. Сол и Эллисон в ссоре, решение конфликта вряд ли наступит в скором времени.
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