В 5 сезоне 2 серии сериала «Родина» первым заданием для Кэрри после возвращения в старую жизнь становится посещение лагеря беженцев. Дюринг вызывается помочь ей с этим. Сол и Эллисон в ссоре, решение конфликта вряд ли наступит в скором времени.