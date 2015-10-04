В 5 сезоне 5 серии сериала «Родина» активисты хакеры внезапно устраивают восстание. Кто же все-таки в ответе за этот переполох? Куинн вызывается помочь Кэрри и готов ее прикрыть в любую секунду. Эллисон оценивает ущерб от всех событий.