В 5 сезоне 8 серии сериала «Родина» все планы Куинна идут под откос из-за одной информационной бури. Что же он будет делать в этой сложной ситуации? Кэрри хочет обратиться за поддержкой к Эллисон. Но поможет ли она ей?
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