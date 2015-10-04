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Родина 5 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 4 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 11 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 18 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 25 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 1 ноября 2015
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 8 ноября 2015
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 15 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 22 ноября 2015
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 29 ноября 2015
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 6 декабря 2015
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 13 декабря 2015
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 20 декабря 2015
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Родина» Кэрри пытается построить новую жизнь в Берлине, где могло бы быть меньше тревоги и напряжения. Но внезапная просьба ее босса заставляет женщину вернуться в мир, который она покинула.

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