В 5 сезоне 1 серии сериала «Родина» Кэрри пытается построить новую жизнь в Берлине, где могло бы быть меньше тревоги и напряжения. Но внезапная просьба ее босса заставляет женщину вернуться в мир, который она покинула.
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