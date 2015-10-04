В 5 сезоне 3 серии сериала «Родина» прошлое не дремлет, а тихонечко шепчет на ушко и вызывает яркие неприятные воспоминания. Джонас и Кэрри возвращаются к минувшим дням ее жизни. Куинн выслеживает свою новую жертву.