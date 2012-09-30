Во 2 сезоне 8 серии сериала «Родина» Броуди готовится к крупному провалу. Кэрри, вопреки приказу, здравому смыслу и всяческим отговоркам Куинна, решает вмешаться и помочь ему. Дана ищет утешения у интересного человека.
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