Во 2 сезоне 11 серии сериала «Родина» охота Кэрри за Назиром продолжается, но девушка подозревает, что в Агентстве что-то не так. Неожиданные обстоятельства ставят карьеру Сола под угрозу. Что же он будет делать?
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