Во 2 сезоне 2 серии сериала «Родина» Кэрри неохотно возвращается в Бейрут и проводит операцию, которая, возможно, положит конец Абу Назиру. В Вашингтоне Броуди оказывается под давлением своего куратора, и его отношения с Джессикой ухудшаются.
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