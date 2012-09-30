Во 2 сезоне 2 серии сериала «Родина» Кэрри неохотно возвращается в Бейрут и проводит операцию, которая, возможно, положит конец Абу Назиру. В Вашингтоне Броуди оказывается под давлением своего куратора, и его отношения с Джессикой ухудшаются.