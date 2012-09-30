Во 2 сезоне 6 серии сериала «Родина» визит Даны в больницу оказывается не очень результативным. Интерес Фабера к Уокеру вызывает сомнение у ЦРУ. Броуди соглашается объединиться с Кэрри и Куинн, чтобы предотвратить нападение на США.