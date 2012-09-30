Во 2 сезоне 12 серии сериала «Родина» безумной Кэрри придется принять сложное решение. Броуди встречается с Фабером, чтобы обдумать будущее семьи. Сол берется за секретное задание, а Куинн необходимо разрешить возникшую ситуацию.
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