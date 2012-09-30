Во 2 сезоне 5 серии сериала «Родина» все еще идет подготовка к тайной миссии после разоблачительных фактов, собранных в Бейруте. У Даны и сына вице-президента, похоже, есть что-то общее. К чему это приведет?
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