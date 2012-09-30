Во 2 сезоне 9 серии сериала «Родина» почти все выходит у Броуди из-под контроля, заставляя его совершить рискованный телефонный звонок. Кэрри готовится к важной встрече. Сол объединяется с Вирджилом и Максом для выполнения задания.