Во 2 сезоне 3 серии сериала «Родина» результаты миссии Кэрри в Бейруте заставляют ее поверить, что она вернется в ЦРУ. Но у начальства другие планы. Броуди обнаруживает имя создателя бомбы в списке. Ему грозит опасность.