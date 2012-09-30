Во 2 сезоне 3 серии сериала «Родина» результаты миссии Кэрри в Бейруте заставляют ее поверить, что она вернется в ЦРУ. Но у начальства другие планы. Броуди обнаруживает имя создателя бомбы в списке. Ему грозит опасность.
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