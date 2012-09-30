Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 2 Серия 3

Родина 2 сезон 3 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 30 сентября 2012
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 7 октября 2012
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 14 октября 2012
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 21 октября 2012
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 28 октября 2012
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 4 ноября 2012
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 11 ноября 2012
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 18 ноября 2012
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 25 ноября 2012
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 2 декабря 2012
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 9 декабря 2012
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 16 декабря 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Родина» результаты миссии Кэрри в Бейруте заставляют ее поверить, что она вернется в ЦРУ. Но у начальства другие планы. Броуди обнаруживает имя создателя бомбы в списке. Ему грозит опасность.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Приложение киноафиши