Во 2 сезоне 7 серии сериала «Родина» Кэрри с командой борются за контроль над операцией и не готовы уступать. Броуди посещает конную ферму в Вирджинии. Сол решает заглянуть к Эйлин, которая находится в одиночном заключении.
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