В 1 сезоне 9 серии сериала «Родина» Броуди всеми силами пытается разорвать отношения с Абу Назиром. Но все усилия вызывают неприятные флешбэки, когда он был пленником. Стрельба в мечети оборачивается для Кэрри настоящим пиар-кошмаром.