В 1 сезоне 2 серии сериала «Родина» тайный агент, имеющий связи с саудовским принцем, который, возможно, финансирует террористическую деятельность, предоставляет Кэрри некоторые доказательства. Девушка наблюдает за жизнью Броуди с помощью камер.
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