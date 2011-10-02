В 1 сезоне 5 серии сериала «Родина» Кэрри считает, что ее подозрения относительно Броуди могут оказаться верными, когда он сталкивается с единственным выжившим из повстанцев. Но воссоединение в конечном счете вызывает еще больше вопросов.