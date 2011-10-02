В 1 сезоне 12 серии сериала «Родина» Кэрри прикована к постели, а Сол ломает голову над сложными последствиями ее работы. Уокер устраивается на насесте, чтобы завершить свою миссию, а Броуди готовится к встрече с вице-президентом.
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