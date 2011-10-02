В 1 сезоне 3 серии сериала «Родина» эксклюзивное телевизионное интервью ставит семью Броуди в центр внимания всей страны. Кэрри и команда узнают об атаке Аль-Каиды на Америку. Внедренный оперативник в лагере принца Фарида попадает в ловушку.