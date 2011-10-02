В 1 сезоне 6 серии сериала «Родина» потеряв ряд важных сотрудников в результате террористического заговора Назира против США, ЦРУ собирается проводить тщательную проверку с помощью полиграфа всех, кто имел с ними контакт.
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