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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 1 Серия 6

Родина 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Родина»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 октября 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 октября 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 16 октября 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 октября 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 6 ноября 2011
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 13 ноября 2011
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 ноября 2011
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 27 ноября 2011
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 4 декабря 2011
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 11 декабря 2011
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 декабря 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Родина» потеряв ряд важных сотрудников в результате террористического заговора Назира против США, ЦРУ собирается проводить тщательную проверку с помощью полиграфа всех, кто имел с ними контакт.

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