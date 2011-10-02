В 1 сезоне 7 серии сериала «Родина» сблизившиеся Кэрри и Броуди проводят выходные в сельской местности, что еще больше осложняет их отношения. Джессика и Майк коротают время вместе, но их застает врасплох Флейк. Сол ловит Эйлин.