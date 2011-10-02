В 1 сезоне 11 серии сериала «Родина» после взрыва Сол находит маниакально больную подчиненную. Кэрри в больнице и понимает, что ее дикие теории могут быть правдивы. Броуди берет семью на выходные в Геттисберг, где он получает очень важный предмет.
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