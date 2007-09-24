Во 2 сезоне 3 серии сериала «Герои» Суреш получает страшные предсказания по средствам неизвестной картины. Майя приходит на помощь Алехандро. Андо ожидает приятный сюрприз. Ники и Мика пытаются начать все сначала.
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