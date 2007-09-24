Во 2 сезоне 5 серии сериала «Герои» Питер пытается выйти за рамки прошлого. Моника становится местным супергероем. Суреш получает задание. Хиро фиксирует жизнь в Японии. Андо пытается помочь своему другу.
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