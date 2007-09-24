Во 2 сезоне 9 серии сериала «Герои» Хиро ожидает ужасная новость. Суреш принимает важное решение. Отношения Майи и Алехандро проверяются во время путешествия. У Питера появляется возможность открыть прошлое.
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