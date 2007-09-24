Во 2 сезоне 7 серии сериала «Герои» Питер и Кейтлин узнают правду о таинственном вирусе. Суреш, Мэтт, Натан, Ники и Боб объединяются в борьбе с «кошмаром». Путешествие Хиро и Кэнсэи принимает драматический поворот.
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