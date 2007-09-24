Во 2 сезоне 4 серии сериала «Герои» Моника начинает демонстрировать суперспособности. Анжела делает ужасающее признание. ХРГ подозревает, что у Клэр появился новый парень. Майю и Алехандро ждет огорчение.
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