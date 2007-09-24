Во 2 сезоне 11 серии сериала «Герои» Мика обращается за помощью к своей маме. Майя видит страшную сторону Сайлара после похищении Молли и Суреша. Элль играет героя, чтобы вернуть расположение своего отца.
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