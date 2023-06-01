Меню
Новости
Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Российские проекты про опасные связи.
1 июня 2023 11:00
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Реальная история о волонтерских отрядах, детектив о советском маньяке и психологический проект об абьюзивных отношениях.
25 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
На этой неделе стриминги предлагают спасти принцессу Пич, поставить гениальный перформанс, отправиться в Китай и стать волонтером.
19 мая 2023 15:00
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
13 мая 2023 12:00
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
Любовь Аксенова вступает в опасную игру, Наташа Лионн бежит от бандитов, а Билли Айлиш демонстрирует свои актерские навыки.
15 апреля 2023 12:00
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
2 марта 2023 10:59
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке.
28 октября 2022 15:00
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон
По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.
7 октября 2022 12:00
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
А вы знали, что у нас есть свои Райан Гослинг, Колин Фаррелл и Николь Кидман?
20 августа 2022 15:32
Видеосервис more.tv анонсировал второй сезон сериала Happy End
Руководство платформы назвало проект «прорывным», а игру основного актерского дуэта — «выдающейся».
17 февраля 2022 14:36
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
15 июня на телеканале ТНТ вышел второй сезон сериала «Света с того света» – скринлайф-ситкома об экстрасенсе на дому. Накануне премьеры актриса Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублёвки», «Долгая счастливая жизнь») специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
16 июня 2021 14:13
Новые сериалы, которые нельзя пропустить в апреле 2021
От российских проектов про вебкам до конкурента «Сумерек»: Киноафиша рассказывает о 6 главных сериалах грядущего месяца.
29 марта 2021 14:52
