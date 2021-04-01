Меню
Happy End 2021, 1 сезон

Happy End 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Happy End»

В 1 сезоне сериала «Happy End» в центре истории оказываются девятнадцатилетние парень и девушка. Влад и Лера остро нуждаются в деньгах, и получить их нужно как можно быстрее. Но как это сделать? Ответ, казалось бы, очевиден. Пара решает заработать с помощью вебкама. По ходу развития событий становится очевидным, что двое главных героев совершенно не похожи друг на друга. Лера — очень безрассудная девушка, готовая идти по головам ради заветной цели. Влад, напротив, очень скромный и интеллигентный молодой человек. Эти двое дополняют друг друга самым неожиданным образом, совместно они преодолевают множество различных испытаний, все больше осознавая, что не просто так встретили друг друга в этой жизни.

7.1 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2021
