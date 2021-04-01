В 1 сезоне сериала «Happy End» в центре истории оказываются девятнадцатилетние парень и девушка. Влад и Лера остро нуждаются в деньгах, и получить их нужно как можно быстрее. Но как это сделать? Ответ, казалось бы, очевиден. Пара решает заработать с помощью вебкама. По ходу развития событий становится очевидным, что двое главных героев совершенно не похожи друг на друга. Лера — очень безрассудная девушка, готовая идти по головам ради заветной цели. Влад, напротив, очень скромный и интеллигентный молодой человек. Эти двое дополняют друг друга самым неожиданным образом, совместно они преодолевают множество различных испытаний, все больше осознавая, что не просто так встретили друг друга в этой жизни.