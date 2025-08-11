Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Гравити Фолз
Статьи
Статьи о сериале «Гравити Фолз»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Гравити Фолз»
Вся информация о сериале
«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект
Публика готовится к худшему.
1 комментарий
11 августа 2025 12:19
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Они даже внешне похожи.
Написать
6 августа 2025 20:03
Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов
Создатель мультсериала объяснил, почему «Дневник 1» и «Дневник 2» не попали на книжные полки.
1 комментарий
28 июля 2025 13:46
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
А ведь у него довольно смешная предыстория.
1 комментарий
26 июля 2025 13:17
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
История об очень странных детях продолжает оставаться на слуху.
Написать
25 июля 2025 07:00
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор
Во вселенной мультсериала Хирша быть нормальным — уже подозрительно.
Написать
24 июля 2025 12:48
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
А вот создатель этого прекрасного мира пока хранит загадочное молчание.
1 комментарий
23 июля 2025 20:03
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Побывать в городе вряд ли захочет даже самый закоренелый фанат.
3 комментария
23 июля 2025 19:34
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Шмебьюлок оказался не просто забавным коротышкой.
8 комментариев
22 июля 2025 11:50
«Без истерик, зато со смыслом»: ИИ назвал 2 мульта, которые круче «Маши и медведя» по всем фронтам — №1 зайдет и взрослым
Ну а вторая альтернатива, хоть и сделана россиянами, особенно полюбилась британскому зрителю.
2 комментария
6 июня 2025 21:31
«Гравити Фолз» точно не получит экранизацию: но в Disney намекнули на возвращение Диппера и Мейбл
И даже Пухля вновь появится в кадре.
1 комментарий
17 марта 2025 10:52
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667