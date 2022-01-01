Телеканал Disney XD

Американский телеканал, правопреемник Toon Disney и Jetix. Под этим названием начал работать в феврале 2009 года. Он — один из немногих в семействе, кто во время пауз использует рекламу.

В эфире детские и подростковые передачи, ориентированные на возраст 6-16 лет, но есть программы и для зрителей постарше. В основе контента — смесь сериалов и шоу, заимствованных у материнской компании. Disney XD вкладывает средства в оригинальные проекты, таким стал анимационный сериал «Звездные войны: Повстанцы». Кроме этого, канал перезапускает старые франшизы, например «Утиные истории».