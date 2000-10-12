В 7 сезоне 8 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс сходит с ума, когда не может назвать все 50 штатов в простой игре. Тэг присоединяется к компашке друзей на обед в честь Дня благодарения. Фиби прокрадывается в одну квартиру.