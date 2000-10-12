В 7 сезоне 12 серии сериала «Друзья» Росс собирает всех на крыше, чтобы посмотреть на метеоритный дождь. Они все решают уйти, однако мужчина оказывается заперт на крыше с Джо. Двое пытаются сбежать, используя пожарную лестницу.