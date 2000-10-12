В 7 сезоне 20 серии сериала «Друзья» подруга Рэйчел, Мелисса, появляется в кофейне. Затем, когда девушка не может вспомнить ту особенную ночь в их выпускном классе, Рэйчел идет на многое, чтобы доказать, что это был действительно поцелуй.