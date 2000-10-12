В 7 сезоне 11 серии сериала «Друзья» Фиби сердится на Джо, когда он срывает ужин с ней ради свидания. Однако все меняется, когда ученый бойфренд Дэвид возвращается в город на один вечер. Моника расстроена отсутствием приглашения на свадьбу кузины.