В 7 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Рэйчел и Фиби убеждают Джо продолжать встречаться с девушкой, которая им нравится. Однако подруги должны решить, стоит ли говорить Джо, когда они узнают, что она не заинтересована в серьезных отношениях с ним.