В 7 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Росс готовит сюрприз на свадьбу Моники и Чендлера: он планирует сыграть на волынке. Доктор Дрейк Рэморей выходит из комы в сериале Джо. Дива будет убита, а мозг ее персонажа будет пересажен в мозг Дрейка.