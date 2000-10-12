В 7 сезоне 6 серии сериала «Друзья» Рэйчел и Фиби соревнуются, чтобы стать подружками невесты Моники. Джо и Росс оказываются в неловком положении после дневного сна. Моника настаивает, чтобы ее жених извинился перед бывшей девушкой.