В 7 сезоне 22 серии сериала «Друзья» будущие молодожены Чендлер и Моника отправляются в Вегас, чтобы найти отца Чендлера и пригласить его на свадьбу. Вернувшись домой, Джо пытается доказать Фиби, что он достаточно мужественный.