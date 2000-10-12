В 7 сезоне 14 серии сериала «Друзья» когда Рэйчел исполняется 30 лет, вся компашка вспоминает о своих днях рождения. Пытаясь наладить отношения с Урсулой, Фиби обнаруживает, что ей 31 год. Росс покупает спортивный автомобиль, чтобы выглядеть круто.