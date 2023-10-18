Меню
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе.
Написать
18 октября 2023 11:13
Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить
Увлекательные проекты на любой вкус.
Написать
17 апреля 2023 13:00
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».
Написать
8 марта 2023 12:00
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни
Шоу, в которых очень много постельных сцен и диалогов о близости.
Написать
19 ноября 2022 12:00
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик.
Написать
4 ноября 2022 15:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора
Если вам нравится тонкий юмор, нередко щедро сдобренный едким сарказмом и шутками чернее ночи, советуем обратить внимание на эти проекты.
Написать
22 сентября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «Игре престолов» до нового сериала Marvel
Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
Написать
19 августа 2022 12:00
Сериал «Женщина-Халк» создавался под влиянием «Дряни» и «Лучше звоните Солу»
Шоураннер постаралась вобрать в проект Marvel лучшее из обоих шоу.
Написать
18 августа 2022 12:28
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
Автор «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж работает над новым сериалом
Звезда снова объединится с Amazon.
Написать
4 марта 2022 14:53
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века
В десятке лидеров оказались также «Дрянь» и «Игра престолов».
Написать
20 октября 2021 11:57
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
