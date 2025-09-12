Меню
BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов
От классики до современности.
Написать
12 сентября 2025 10:52
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 комментария
22 августа 2025 12:19
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Написать
14 июля 2025 13:17
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
Написать
17 декабря 2024 17:36
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
