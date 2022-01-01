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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Актеры сериала «Фитнес»
Вся информация о сериале
Михаил Трухин
Виталий Минеевич, директор фитнес-клуба
Марианна Шульц
Людмила Алексеевна, диетолог
Алексей Демидов
Алексей, экс-жених Аси
Роман Курцын
Олег Фомин, фитнес-тренер
Евгений Михеев
Рафаэль Бычков, учитель танцев
Дмитрий Чеботарёв
Dmitry Chebotaryov
Владимир Зайка, йога-тичер
Борис Дергачев
Борис Борисович Ильин, юрист, клиент фитнес-клуба
Софья Зайка
Ася Королёва, рецепционист фитнес-клуба
Лёля Баранова
Ольга Баранова
Марина
Татьяна Храмова
Полина Потёмкина, фитнес-тренер
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