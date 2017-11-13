Меню
Доктор Рихтер 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Рихтер
Доктор Рихтер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Рихтер»

В 1 сезоне сериала «Доктор Рихтер» действие происходит в обычной городской больнице № 100. Лечебно-диагностическим отделением этого учреждения руководит уникальный врач – Андрей Александрович Рихтер. Он настоящий гений медицины, способный поставить точный диагноз любому пациенту. Однако берется он только за самые сложные и необычные случаи, оставляя всю «текучку» своим младшим коллегам. Профессия для Рихтера куда интереснее собственной жизни и человеческих отношений. Многие считают его грубым и деспотичным социопатом, но за непростым характером доктора скрывается настоящий талант и тонкая натура.

Рейтинг сериала

4.3

4.3
Оцените 12 голосов
4.6 IMDb
Список серий сериала Доктор Рихтер
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 ноября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 ноября 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
27 ноября 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
27 ноября 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
28 ноября 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
28 ноября 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
29 ноября 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
30 ноября 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
30 ноября 2017
