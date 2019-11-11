В 3 сезоне сериала «Доктор Рихтер» гениальный врач-диагност, наконец, справляется со своей главной проблемой. Боль в бедре больше его не беспокоит, поэтому он пытается избавиться от своих таблеток и начинает вести здоровый образ жизни. Но ни утренние пробежки, ни свежевыжатые соки не могут справиться с его психологическими проблемами. Несмотря на внимательное отношение коллег, Андрей Александрович Рихтер остается замкнутым в себе и внешне грубым человеком. Своими переживаниями он может поделиться только с одним близким другом, но и в этих отношениях не все идет гладко. Личные проблемы приводят Рихтера к профессиональной ошибке.