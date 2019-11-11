Меню
Доктор Рихтер 2017 - 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Доктор Рихтер
Доктор Рихтер 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Рихтер»

В 3 сезоне сериала «Доктор Рихтер» гениальный врач-диагност, наконец, справляется со своей главной проблемой. Боль в бедре больше его не беспокоит, поэтому он пытается избавиться от своих таблеток и начинает вести здоровый образ жизни. Но ни утренние пробежки, ни свежевыжатые соки не могут справиться с его психологическими проблемами. Несмотря на внимательное отношение коллег, Андрей Александрович Рихтер остается замкнутым в себе и внешне грубым человеком. Своими переживаниями он может поделиться только с одним близким другом, но и в этих отношениях не все идет гладко. Личные проблемы приводят Рихтера к профессиональной ошибке.

Рейтинг сериала

4.3
Оцените 12 голосов
4.6 IMDb
Список серий сериала Доктор Рихтер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
11 ноября 2019
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
11 ноября 2019
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
12 ноября 2019
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
12 ноября 2019
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
13 ноября 2019
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
13 ноября 2019
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
14 ноября 2019
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
14 ноября 2019
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2019
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
18 ноября 2019
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
19 ноября 2019
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
19 ноября 2019
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
20 ноября 2019
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
20 ноября 2019
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
21 ноября 2019
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
21 ноября 2019
